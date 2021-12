Лучшие игры по версии Metacritic

Так, первое место в данном списке заняла MMORPG Final Fantasy XIV: Endwalker. Ее оценка для PS4 зафиксировалась на отметке 9,7 баллов, тогда как для PS5 — 9,2. На втором же месте расположилась мультяшная игра в жанре action-adventure — It Takes Two. Ее рейтинг составил 9,1. И замыкает тройку лидеров ролевая игра для Nintendo Switch — Monster Hunter Rise, занявшая 9 баллов.

Также в этом списке оказались: Inscryption, Metroid Dread, Tales of Arise, Marvel's Guardians of the Galaxy, Forza Horizon 5, Ratchet and Clank: Rift Apart, Resident Evil Village, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Halo Infinite, Disco Elysium: The Final Cut и Psychonauts 2.