Самый популярный стример по World of Warcraft назвал Blizzard «мусором»

Самый популярный стример по World of Warcraft под ником Asmongold раскритиковал историю Сильваны после сюжетного ролика MMORPG, который появился буквально вчера — 7 декабря.

По словам стримера, сюжетная часть про героиню зашла не туда. История потеряла логическую цепочку, а авторы вводят неизвестных персонажей, которые стоят за действиями Сильваны, из-за которых она и стала злой.

Стример не обошёл стороной и конфликты самой Blizzard, которые в 2021 году достигли своего пика. По словам Asmongold, все ситуации вокруг кампании, да и она сама — «мусор».