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1 час назад

Самый популярный стример по World of Warcraft назвал Blizzard «мусором»

Самый популярный стример по World of Warcraft под ником Asmongold раскритиковал историю Сильваны после сюжетного ролика MMORPG, который появился буквально вчера — 7 декабря.

Самый популярный стример по World of Warcraft назвал Blizzard «мусором»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам стримера, сюжетная часть про героиню зашла не туда. История потеряла логическую цепочку, а авторы вводят неизвестных персонажей, которые стоят за действиями Сильваны, из-за которых она и стала злой.

Стример не обошёл стороной и конфликты самой Blizzard, которые в 2021 году достигли своего пика. По словам Asmongold, все ситуации вокруг кампании, да и она сама — «мусор».

Activision Blizzard ожидаемо не посетит The Game Awards 2021. Вероятно, этому послужила череда конфликтов, поскольку ведущий шоу Джефф Кили отметил, что на церемонии не должно быть «надругательств, притеснений и домогательств».

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