Греф заявил, что надеется на продуктивную работу с VK

"Мы плотно работали с предыдущими акционерами, и очень хочется надеяться, что мы так же конструктивно будем работать и с новым менеджментом VK. <….> Им потребуется какое-то время, чтобы разобраться, и потом мы, наверное, сядем и обсудим, в том числе, наше взаимодействие и сотрудничество в рамках наших общих активов. Пока мы это еще не обсуждали, должны формальные процедуры закончиться, и потом это только будет возможно", - сказал он.