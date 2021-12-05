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51 минуту назад

Путин призвал объединить усилия на международном уровне для победы над COVID-19

Россия в решении задачи вакцинации от коронавируса старается идти по пути убеждения, а не по пути принуждения - и это дает свои плоды, заявил президент страны Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС. "Действительно, важнейшая задача здесь - это вакцинация населения. И мы стараемся идти не по пути принуждения, а по пути убеждения. Стараемся бороться с предрассудками и предубеждениями, связанными с непринятием вакцинации как таковой", - сказал глава государства. Путин также убежден, что для победы над коронавирусом нужно объединить усилия на международном уровне - из-за проблем хотя бы в одном регионе будут новые штаммы. По словам президента, Россия намерена расширять поддержку других стран российскими вакцинами от COVID-19. Накануне Путин поручил кабмину разработать план по борьбе со штаммом коронавируса "омикрон" - повысить эффективность тест-систем для диагностики и раннего выявления нового штамма, а также вакцин, используемых для его профилактики.

Путин призвал объединить усилия на международном уровне для победы над COVID-19
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Игры,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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