В Battlefield 2042 добавят карту, а с костюмом Санты повременят

На днях в сети появились изображения наград, приготовленных для игроков Battlefield 2042, в том числе «праздничных» скинов Санта-Клауса и ковбоя. Игроки Battlefield 2042 встретили новость без ожидаемого энтузиазма, и команде игры пришлось выпустить специальное заявление.

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По словам представителей DICE, им приходится создавать контент на опережение, чтобы в ключевые моменты можно было быстро переключаться на новые приоритеты. И то, что разработчики уже создали скины, не означает, что они появятся в игре уже в эти праздники.

Создатели Battlefield 2042 продолжают творить косметические предметы для использования в режимах Portal и специальных событиях. Это, по замыслу творцов, даёт восхитительные новые возможности и творческую свободу.

Separately, we'll be starting our weekly missions next week where you'll be challenged to complete objectives, and be rewarded with new skins



Once earned, you'll gain new items for your Collection and we'll have new skins available to unlock each week on the road to Season One pic.twitter.com/TXNJcAhJWC— Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) December 2, 2021

Чтобы успокоить тех, кто считает, что вместо новогодних шубок студии стоило бы заняться новым контентом, объявили, что на днях в игре появятся еженедельные миссии, наградой за которые станут скины для оружия. Эти мисси будут доступны до начала первого сезона: он должен стартовать в начале 2022 года.

Вдобавок разработчики анонсировали некоторые грядущие нововведения, в том числе новую карту Exposure на 64 игрока. Они уверяют, что Exposure выведет дизайн карт Battlefield на новый уровень. Пока что неизвестно, когда она появится в игре, вероятно, мы увидим её в первом сезоне.