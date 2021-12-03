В Battlefield 2042 добавят карту, а с костюмом Санты повременят

На днях в сети появились изображения наград, приготовленных для игроков Battlefield 2042, в том числе «праздничных» скинов Санта-Клауса и ковбоя. Игроки Battlefield 2042 встретили новость без ожидаемого энтузиазма, и команде игры пришлось выпустить специальное заявление.
По словам представителей DICE, им приходится создавать контент на опережение, чтобы в ключевые моменты можно было быстро переключаться на новые приоритеты. И то, что разработчики уже создали скины, не означает, что они появятся в игре уже в эти праздники.
Создатели Battlefield 2042 продолжают творить косметические предметы для использования в режимах Portal и специальных событиях. Это, по замыслу творцов, даёт восхитительные новые возможности и творческую свободу.
Чтобы успокоить тех, кто считает, что вместо новогодних шубок студии стоило бы заняться новым контентом, объявили, что на днях в игре появятся еженедельные миссии, наградой за которые станут скины для оружия. Эти мисси будут доступны до начала первого сезона: он должен стартовать в начале 2022 года.
Вдобавок разработчики анонсировали некоторые грядущие нововведения, в том числе новую карту Exposure на 64 игрока. Они уверяют, что Exposure выведет дизайн карт Battlefield на новый уровень. Пока что неизвестно, когда она появится в игре, вероятно, мы увидим её в первом сезоне.
Заодно создатели Battlefield 2042 пообещали новые временные режимы по типу Conquest и Breakthrough, они будут рассчитаны на 64 и 128 игроков. Предположительно предварительный сезон продлится примерно восемь недель.