В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
53 минуты назад

В Battlefield 2042 добавят новую карту, а с костюмом Санты повременят

На днях в сети появились изображения наград, приготовленных для игроков Battlefield 2042, в том числе «праздничных» скинов Санта-Клауса и ковбоя. Игроки Battlefield 2042 встретили новость без ожидаемого энтузиазма, и команде игры пришлось выпустить специальное заявление.

В Battlefield 2042 добавят карту, а с костюмом Санты повременят
Фото: СкриншотСкриншот

По словам представителей DICE, им приходится создавать контент на опережение, чтобы в ключевые моменты можно было быстро переключаться на новые приоритеты. И то, что разработчики уже создали скины, не означает, что они появятся в игре уже в эти праздники.

Создатели Battlefield 2042 продолжают творить косметические предметы для использования в режимах Portal и специальных событиях. Это, по замыслу творцов, даёт восхитительные новые возможности и творческую свободу.

Чтобы успокоить тех, кто считает, что вместо новогодних шубок студии стоило бы заняться новым контентом, объявили, что на днях в игре появятся еженедельные миссии, наградой за которые станут скины для оружия. Эти мисси будут доступны до начала первого сезона: он должен стартовать в начале 2022 года.

Вдобавок разработчики анонсировали некоторые грядущие нововведения, в том числе новую карту Exposure на 64 игрока. Они уверяют, что Exposure выведет дизайн карт Battlefield на новый уровень. Пока что неизвестно, когда она появится в игре, вероятно, мы увидим её в первом сезоне.

Заодно создатели Battlefield 2042 пообещали новые временные режимы по типу Conquest и Breakthrough, они будут рассчитаны на 64 и 128 игроков. Предположительно предварительный сезон продлится примерно восемь недель.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители