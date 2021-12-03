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1 час назад

Final Fantasy 14 после Endwalker собрала рекордную аудиторию в Steam

Спустя всего несколько часов после старта раннего доступа дополнения Endwalker для Final Fantasy 14 у MMORPG уже собралась рекордная аудитория — одновременно в игре свыше 71 000 человек.

Final Fantasy 14 после Endwalker собрала рекордную аудиторию в Steam
Фото: СкриншотСкриншот

Предыдущий рекорд по пиковому онлайну проект установил в июле 2021 года, когда поклонники World of Warcraft начали массовую миграцию в Final Fantasy 14 — да настолько, что показатель вырос чуть ли не вдвое: с 41 тысячи в июне 2019 года до 67 тысяч в июле 2021 года.

График онлайна в Steam выглядит следующим образом: от 6 тысяч на выходе игры в 2014 году до 71 тысячи со стартом раннего доступа Endwalker. На выходных показатель наверняка ещё не раз увеличится.

Официально Final Fantasy 14: Endwalker выходит 7 декабря, но оформившие предварительный заказ могут начать прохождение дополнения уже сегодня. Игра доступна на PS5, PS4 и ПК.

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