Как работают игры на встройке нового процессора i5-12600K

Для проверки быстродействия конфигурации на основе Intel Core i5-12600K использовались 12 игр. В их число входили The Witcher 3: Wild Hunt, Shadow of the Tomb Raider, Grand Theft Auto V, Forza Horizon 4, Valorant, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, Hitman 3, Cyberpunk 2077, Battlefield V, Forza Horizon 5, Need for Speed Heat.