Как работают игры на встройке нового процессора i5-12600K

В одном из выпусков на канале PC Support & Gaming Test протестировали сборку на базе Intel Core i5-12600K в 12 играх.

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Для проверки быстродействия конфигурации на основе Intel Core i5-12600K использовались 12 игр. В их число входили The Witcher 3: Wild Hunt, Shadow of the Tomb Raider, Grand Theft Auto V, Forza Horizon 4, Valorant, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, Hitman 3, Cyberpunk 2077, Battlefield V, Forza Horizon 5, Need for Speed Heat.

В The Witcher 3: Wild Huntв 1080p на низких настройках графики удалось получить среднюю производительность в районе 27-28 к/с. Минимальное значение при этом составило 26 к/с, максимальное - 31 к/с, а в редких событиях частота кадров опускалась до 25 к/с.

Shadow of the Tomb Raiderзапустили в 1080p на самых низких параметрах графики. Средняя частота кадров в этом проекте составляла 26-27 к/с, минимальное значение было равно 25 к/с, максимальное - 29 к/с. В редких событиях производительность снижалась до 25 к/с.

В пределах 53-54 к/с находится среднее быстродействие в Grand Theft Auto V. Минимальная частота кадров в этом случае равнялась 49 к/с, максимальная - 58 к/с. В редких событиях значение производительности составляло 45 к/с. Запускалась игра на нормальных настройках и в 1080p.

Что касается Forza Horizon 4, то здесь на низких настройках в 1080p в среднем частота кадров равнялась 32-33 к/с. В редких событиях результат быстродействия снижался до 28 к/с, а минимальный и максимальный FPS в процессе игры составляли 30 к/с и 34 к/с соответственно.

В Valorantсредняя производительность находилась в районе 125-130 к/с.

Horizon Zero Dawnидёт в 720p на низких настройках со средней частотой кадров на уровне 24 к/с. Минимальная производительность составляет здесь 23 к/с, максимальная - 25 к/с, в редких событиях - 19 к/с.

Red Dead Redemption 2идёт в 720p при низком пресете со средним значением производительности 28-29 к/с. При этом минимальное значение составляет 27 к/с, максимальное - 31 к/с. В редких событиях быстродействие снижается до 18 к/с.

В разрешении 720p на низких настройках Hitman 3запускается с 34-35 к/с в среднем. В редких событиях значение производительности опускается до 30 к/с, максимально в процессе игры удаётся достичь 36 к/с, минимально - 33 к/с.

В Cyberpunk 2077с низкими параметрами графики в 720p можно получить 17 к/с в среднем, 18 к/с максимально и 16 к/с минимально. В то же время в редких событиях результат составит 11 к/с.

В Battlefield Vс теми же параметрами, что и в предыдущем случае, и в разрешении 720p можно достичь 37-39 к/с в среднем. В редких событиях это значение опускается до 31 к/с. Минимальная производительность в игре составляет 34 к/с, максимальная - 41 к/с.

Forza Horizon 5в 900p при низком пресете в среднем идёт с частотой кадров 27-29 к/с. Максимальная производительность здесь равняется 30 к/с, минимальная - 24 к/с. В редких же событиях можно ожидать снижения числа кадров до 22 к/с.

Need for Speed Heatс теми же настройками и в том же разрешении, что и в Forza Horizon 5, запускается со средним количеством кадров в пределах 25 к/с. В редких событиях производительность опускается до 19 к/с, в целом же минимальное значение быстродействия находится на уровне 21 к/с, максимальное - 31 к/с.