Steam обновил рекорд по количеству одновременных игроков

Портал SteamDB опубликовал статистику сервиса Steam, в котором зафиксировали более 27 млн пользователей одновременно. Это новый рекорд платформы с апреля 2021 года, когда онлайн составил 26,9 млн человек. При этом 8 млн геймеров занимались тем, чем и нужно заниматься в Steam — играли в игры.

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Новые рекорды по пиковому онлайну связаны в том числе с пандемий коронавируса, из-за которой многие находятся на самоизоляции или карантине. Рост количества пользователей обусловлен и распродажей в магазине, которая завершится 1 декабря.

Популярность Steam на ПК также связана с тем, что сервис объединяет магазин с социальной площадкой для геймеров. Пользователи могут обмениваться отзывами и общаться, а также публиковать своё творчество вроде модов или художественного контента.