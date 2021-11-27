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В Dark Souls добавили режим в стиле Among Us

Чемпионат.com
1 час назад

Моддер InfernoPlus известен тем, что всячески изменяет Dark Souls и добавляет в неё новые режимы. На этот раз он выпустил кооперативный мод в стиле Among Us.

В Dark Souls добавили режим в стиле Among Us
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В новом режиме четырём игрокам необходимо зачистить определённую область и победить босса, но среди них есть предатель, о котором никто не знает. Он получает набор предметов, бомбы и способность, которая заставляет других проводить атаку. В этом и заключается сложность, с которой сталкиваются те, кому досталось роль обычного наблюдателя. Им нужно координировать усилия и вычислять вредителя.

Мод доступен бесплатно и подойдёт как для оригинальной игры, так и для ремастера 2018 года. Ранее этот же моддер перенёс в Dark Souls оружие, арены и механики из серий Halo и Half-Life.

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