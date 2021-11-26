В раннем доступе к The Crackpet Show добавят третий сезон

Польская студия Vixa Games, известная по головоломке Love Colors и платформеру Jumping Joe, и московское независимое издательство Ravenage Games готовятся выпустить в ранний доступ боевик с элементами рогалика The Crackpet Show. И создатели уже поделились планом развития игры в ближайшие месяцы.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

The Crackpet Show — безумный шутер в стиле Bullet Hell с мультипликационной графикой, яркими персонажами-мутантами, опасными боссами, морем различного оружия и особыми способностями, вдохновленными кровавыми мультфильмами наподобие Happy Tree Friends. Игра появится в раннем доступе Steam 16 декабря.

На старте раннего доступа игрокам будут доступны первые два сезона боевика. По мере развития игры будет открываться контент третьего сезона, состоящего из шести эпизодов. Игроки получат доступ к новым испытаниям, врагам, путям к победе и ещё большему арсеналу способов сеять хаос в одиночку и в компании трёх друзей.

К полному релизу в The Crackpet Show должны появиться новые питомцы, в том числе адский Козёл, бешеные враги и жестокие боссы, новые перки и странное оружие: к примеру, клеевой пистолет и пусковая установка для яиц, а также способы нанести урон перцем чили или другими предметами.