В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

В раннем доступе к The Crackpet Show добавят третий сезон

Игромания.ру
1 час назад

Польская студия Vixa Games, известная по головоломке Love Colors и платформеру Jumping Joe, и московское независимое издательство Ravenage Games готовятся выпустить в ранний доступ боевик с элементами рогалика The Crackpet Show. И создатели уже поделились планом развития игры в ближайшие месяцы.

В раннем доступе к The Crackpet Show добавят третий сезон
Фото: Игромания.руИгромания.ру

The Crackpet Show — безумный шутер в стиле Bullet Hell с мультипликационной графикой, яркими персонажами-мутантами, опасными боссами, морем различного оружия и особыми способностями, вдохновленными кровавыми мультфильмами наподобие Happy Tree Friends. Игра появится в раннем доступе Steam 16 декабря.

На старте раннего доступа игрокам будут доступны первые два сезона боевика. По мере развития игры будет открываться контент третьего сезона, состоящего из шести эпизодов. Игроки получат доступ к новым испытаниям, врагам, путям к победе и ещё большему арсеналу способов сеять хаос в одиночку и в компании трёх друзей.

К полному релизу в The Crackpet Show должны появиться новые питомцы, в том числе адский Козёл, бешеные враги и жестокие боссы, новые перки и странное оружие: к примеру, клеевой пистолет и пусковая установка для яиц, а также способы нанести урон перцем чили или другими предметами.

Игра должна покинуть ранний доступ в 2022 году. Одновременно с этим её собираются выпустить на консолях Nintendo Switch, Xbox и PlayStation. Однако подробности об этом пока что не объявляли.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители