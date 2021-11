Авторы The Last of Us Part II рассказали о создании механики игры на гитаре

В новом блоге разработчики из Naughty Dog рассказали о процессе создания игры на гитаре из The Last of Us Part II. Авторы с самого начала планировали, что гитара возникнет в игре быстро, однако найти правильный способ её использования было не так-то и просто. Весёлая мини-игра не вписалась бы в мрачную атмосферу мира, поэтому пришлось искать альтернативы. Тем более, когда Элли играет на гитаре – суть не в том, чтобы покрасоваться своими навыками или оживить мечту стать рок-звездой, это память о родных и возможность через музыку вновь прикоснуться к воспоминаниям.Naughty DogРазработчики быстро отказались от ритмичных мини-игр, поскольку механика сложных комбо не очень сочеталась с игровыми ситуациями. Тогда представители Naughty Dog начали искать вдохновение в музыкальных приложениях, которые помогают создать людям композиции. Одно из подобных приложений с сенсорным интерфейсом поспособствовало применению сенсорной панели DualShock в игре. С самого начала авторы ссылались на песню Take On Me, версию которой записала Эшли Джонсон. При этом нужно было вычислить правильное время перехода от геймплея в кинематографический режим и оценить уровень требуемой для игроков свободы. Мы нашли хороший способ не дать успеху стать провалом: мы будем отслеживать череду аккордов, а вот бой по струнам целиком останется за игроками. Игроки смогут лучше выразить себя музыкально – задать ритм, такт и жанр, и при этом песня останется узнаваемой.Naughty DogПосле Take On Me начались эксперименты и с другими композициями вроде Future Days авторов из Pearl Jam. Когда разработчики задумались о нужном количестве доступных аккордов, то решили создать режим свободной игры. Изначально вводить его не планировали, но благодаря этому режиму у игроков появилась возможность ярче проявить свой музыкальный вкус. В частности, пользователи с музыкальным образованием могли воспринимать колёса аккордов буквально на подсознательном уровне. Позже команда захвата движения записала нужные анимации, а музыкальный отдел — звуки. В процессе откалибровали и интерфейс. Разработчики рассчитывали, что местные мелодии не только помогут сопереживать персонажам, но и сподвигнут игроков на создание своих композиций.