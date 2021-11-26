Стали известны системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2

Один из менеджеров GSC Game World в разговоре с пользователями сообщил, что системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl ещё могут измениться. Вопрос возник относительно технических характеристик проекта, а точнее — на какое разрешение и частоту кадров они изначально нацелены. В ответ на это представитель GSC отметил, что указанные ранее данные — предварительные. Пока что команда не раскрывала подробных деталей относительно характеристик, включая качество графики, разрешения и так далее. Конкретные подробности должны представить ближе к дате релиза шутера. Первые технические требования огласили ещё в прошлом июне, выглядят они следующим образом: