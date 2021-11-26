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Системные требования S.T.A.L.K.E.R 2 ещё могут измениться

Игромания.ру
1 час назад

Один из менеджеров GSC Game World в разговоре с пользователями сообщил, что системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl ещё могут измениться. Вопрос возник относительно технических характеристик проекта, а точнее — на какое разрешение и частоту кадров они изначально нацелены. В ответ на это представитель GSC отметил, что указанные ранее данные — предварительные. Пока что команда не раскрывала подробных деталей относительно характеристик, включая качество графики, разрешения и так далее. Конкретные подробности должны представить ближе к дате релиза шутера. Первые технические требования огласили ещё в прошлом июне, выглядят они следующим образом:

Стали известны системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2
Фото: СкриншотСкриншот

Минимальные ОС:

  • Windows 10
  • Процессор: AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 580 8 ГБ или NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ
  • Место на диске: 150 ГБ.

Рекомендуемые

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700K
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8 ГБ или NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ, или NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ.

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl запланирован на 28 апреля для PC и Xbox.

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