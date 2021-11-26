В мультиплеер Halo Infinite могут добавить новое оружие

Арсенал сетевых режимов Halo Infinite может со временем пополниться новыми видами оружия. Об этом рассказал глава креативного отдела 343 Industries Джозеф Стейтен в блиц-интервью изданию Game Informer.
По словам Стейтена, игроки видели далеко не весь контент, который будет доступен в дальнейшем. Это касается в том числе и оружия, но никакой конкретики разработчик не сообщил. При этом он намекнул, что некоторые из доступных видов вооружения будут секретными, как это было в Halo 2. Контент будет появляться преимущественно с новыми сезонами, поэтому первое расширение можно ожидать в мае 2022 года.
Релиз Halo Infinite запланирован на 8 декабря. Игра выйдет на ПК, Xbox One и Series S/X. 15 ноября разработчики открыли доступ к бета-версии мультиплеера игры — она доступна бесплатно на ПК и консолях Xbox. Ранее в игре стартовал первый сетевой ивент, посвященный японской мифологии.