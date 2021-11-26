В мультиплеер Halo Infinite могут добавить новое оружие

По словам Стейтена, игроки видели далеко не весь контент, который будет доступен в дальнейшем. Это касается в том числе и оружия, но никакой конкретики разработчик не сообщил. При этом он намекнул, что некоторые из доступных видов вооружения будут секретными, как это было в Halo 2. Контент будет появляться преимущественно с новыми сезонами, поэтому первое расширение можно ожидать в мае 2022 года.