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PUBG: New State принесла своим создателям 2,6 млн доллларов за первую неделю

Игромания.ру
2 часа назад

Как сообщили аналитики из Sensor Tower, вышедшая 11 ноября PUBG: New State для Android и iOS заработала 2,6 миллиона долларов за первую неделю.

PUBG: New State принесла своим создателям $2,6 млн за первую неделю
Фото: СкриншотСкриншот

Мобильная версия популярного шутера распространяется на условно-бесплатной основе, поэтому зарабатывают авторы на продаже внутриигрового контента.

Больше всего денег потратили геймеры из США — следом идут Япония и Турция. А вот по количеству загрузок лидирует Индия с результатом в 7 млн скачиваний — на долю данной страны пришлось 30% от общего числа.

На втором месте расположились США, а на третьем — Южная Корея. В общей сложности шутер скачали более 23 млн раз.

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