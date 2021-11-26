PUBG: New State принесла своим создателям $2,6 млн за первую неделю

Как сообщили аналитики из Sensor Tower, вышедшая 11 ноября PUBG: New State для Android и iOS заработала 2,6 миллиона долларов за первую неделю.

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Мобильная версия популярного шутера распространяется на условно-бесплатной основе, поэтому зарабатывают авторы на продаже внутриигрового контента.

Больше всего денег потратили геймеры из США — следом идут Япония и Турция. А вот по количеству загрузок лидирует Индия с результатом в 7 млн скачиваний — на долю данной страны пришлось 30% от общего числа.