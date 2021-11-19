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Бесплатную раздачу Cyberpunk 2077 опровергли

Lenta.ru
25 минут назад

Cyberpunk 2077 не собираются выпускать бесплатно для консолей Xbox. Об этом сообщает издание VGC.

Бесплатную раздачу Cyberpunk 2077 опровергли
Фото: Alexander Sayganov / Globallookpress.comAlexander Sayganov / Globallookpress.com

Слухи о бесплатной раздаче тайтла между пользователями приставок от Microsoft опроверг директор по связям с общественностью студии Радек Грабовски (Radek Grabowski). Журналисты медиа обратили внимание на его пост, который появился в Twitter под записью аккаунта VGC. «Заметим, что у нас нет планов выпустить Cyberpunk 2077 для Game Pass», — заявил представитель CD Projekt Red.

Ранее журналисты сообщили, что кадры с игровым процессом из популярного тайтла польской студии оказались в рекламном ролике Xbox Cloud Gaming. Пользователи Reddit заметили, что аналогичные кадры присутствуют в трейлере игры.

Xbox Cloud Gaming — облачный сервис, который позволяет пользователям запускать игры из библиотеки Game Pass. Геймеры могут играть, не запуская приложения, а также присоединяться к многопользовательским сеансам друзей.

В конце октября стало известно, что выход обновленной Cyberpunk 2077 не состоится до конца 2021 года. Новую версию игры выпустят в первом квартале.

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