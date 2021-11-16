Свежий патч улучшил производительность Age of Empires IV

Создатели Age of Empires IV выпустили патч 7989, который снижает падение производительности при перемещении камеры по карте и вносит другие изменения:

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пользователи Steam могут связать свою учётную запись с профилем Xbox Live;

индикаторы здоровья больше не исчезают при любых настройках;

городской центр монголов теперь нельзя разместить рядом с городским центром соперника;

были внесены небольшие изменения в локализацию.