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Свежий патч улучшил производительность Age of Empires IV

Игромания.ру
1 час назад

Создатели Age of Empires IV выпустили патч 7989, который снижает падение производительности при перемещении камеры по карте и вносит другие изменения:

Свежий патч улучшил производительность Age of Empires IV
Фото: Игромания.руИгромания.ру

пользователи Steam могут связать свою учётную запись с профилем Xbox Live;

индикаторы здоровья больше не исчезают при любых настройках;

городской центр монголов теперь нельзя разместить рядом с городским центром соперника;

были внесены небольшие изменения в локализацию.

Напомним, что Age of Empires IV вышла на PC 28 октября и получила хвалебные отзывы в прессе. Создатели уже подумывают над портированием стратегии на Xbox.

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