Свежий патч улучшил производительность Age of Empires IV

Создатели Age of Empires IV выпустили патч 7989, который снижает падение производительности при перемещении камеры по карте и вносит другие изменения:
пользователи Steam могут связать свою учётную запись с профилем Xbox Live;
индикаторы здоровья больше не исчезают при любых настройках;
городской центр монголов теперь нельзя разместить рядом с городским центром соперника;
были внесены небольшие изменения в локализацию.
Напомним, что Age of Empires IV вышла на PC 28 октября и получила хвалебные отзывы в прессе. Создатели уже подумывают над портированием стратегии на Xbox.