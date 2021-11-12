«Ни один запуск не обходится без проблем». Первые баги Battlefield 2042

Battlefield 2042 только появилась в раннем доступе, а DICE уже составила длинный список известных проблем. В них вошли бессмертные оперативники, подбор игроков и застревание в текстурах.

Ранее игроки обнаружили ошибку, из-за которой оперативник Дозер становился бессмертным после использования своего щита. Также из важных проблем DICE выделила бесконечный поиск в режиме Portal. Об их исправлении разработчики сообщают в режиме реального времени.

Другие баги Battlefield 2042, которых более сорока, исправят только в следующих обновлениях.