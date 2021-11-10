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В GOG началась раздача приключенческого экшена Outcast

CyberSport.ru
1 час назад

Онлайн-магазин GOG запустил раздачу Outcast — приключенческого экшена, главной особенностью которого является уникальный движок со множеством графических эффектов, которые были передовыми для своего времени.

В GOG началась раздача приключенческого экшена Outcast
Фото: CyberSport.ruCyberSport.ru

Outcast вышла в 1999 году и получила множество наград. Пользователям бесплатно доступна как оригинальная игра, так и вышедшая в 2015-м версия 1.1, обновленная для современных систем. В ней разработчики добавили поддержку высоких разрешений и геймпадов, текстур лучшего качества, а также переработали элементы интерфейса и исправили многочисленные баги и проблемы стабильности тайтла. Сроки проведения акции не уточняются.

Ранее в Steam началась раздача стратегии Beholder, в которой игрок управляет чиновником, следящим за жильцами многоквартирного дома в тоталитарном государстве. Акция продлится до 21:00 мск 11 ноября.

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