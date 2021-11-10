В GOG началась раздача приключенческого экшена Outcast

Онлайн-магазин GOG запустил раздачу Outcast — приключенческого экшена, главной особенностью которого является уникальный движок со множеством графических эффектов, которые были передовыми для своего времени.

Outcast вышла в 1999 году и получила множество наград. Пользователям бесплатно доступна как оригинальная игра, так и вышедшая в 2015-м версия 1.1, обновленная для современных систем. В ней разработчики добавили поддержку высоких разрешений и геймпадов, текстур лучшего качества, а также переработали элементы интерфейса и исправили многочисленные баги и проблемы стабильности тайтла. Сроки проведения акции не уточняются.