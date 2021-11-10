Стала известна дата выхода Elex II

Студия Pyranha Bytes, известная по сериям Gothic и Risen, представила трейлер коллекционного издания Elex II. В нем также была объявлена дата выхода игры — 1 марта 2022 года. На момент публикации материала ролик удален с официального канала, но в сети можно найти копии видео.
Причины удаления неизвестны. Предположительно, трейлер должен был сопровождать старт предзаказов и случайно был опубликован раньше срока — в нем упоминается возможность предварительной покупки игры. В состав коллекционного издания войдут 23-сантиметровая фигурка альба, металлический брелок для ключей, саундтрек, концептуальный музыкальный альбом и копия игры в стилбуке.
Elex II будет доступна на ПК, PlayStation 4 и 5, а также на Xbox One и Xbox Series S/X. Ранее разработчики рассказали об особенностях тайтла. Например, действия геймеров, в особенности убийство некоторых NPC, будут влиять на весь сюжет.