Стала известна дата выхода Elex II

Студия Pyranha Bytes, известная по сериям Gothic и Risen, представила трейлер коллекционного издания Elex II. В нем также была объявлена дата выхода игры — 1 марта 2022 года. На момент публикации материала ролик удален с официального канала, но в сети можно найти копии видео.

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Причины удаления неизвестны. Предположительно, трейлер должен был сопровождать старт предзаказов и случайно был опубликован раньше срока — в нем упоминается возможность предварительной покупки игры. В состав коллекционного издания войдут 23-сантиметровая фигурка альба, металлический брелок для ключей, саундтрек, концептуальный музыкальный альбом и копия игры в стилбуке.