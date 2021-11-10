В MMORPG Tree of Savior появился новый класс

Разработчики MMORPG Tree Of Savior продолжают радовать игроков обновлениями. На этот раз вышел масштабный патч с множеством нововведений и новым архетипом Luchador, который является подклассом Swordman.

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Luchador — воин-саппорт ближнего боя, атакующий кулаками и накладывающий на противников оглушение с различными дебаффами. Подробнее узнать о его умениях вы можете по ссылке или из видео ниже.