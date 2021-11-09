Инсайдер: ремастер Grand Theft Auto IV выпустят в 2023 году

Инсайдер RalphsValve утверждает, что Rockstar Games выпустит ремастер GTA IV в 2023 году. По его словам, обновлённую GTA IV создают для PC и консолей PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.

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Игра выйдет вместе со всеми DLC. Мультиплеера не планируется. Что касается GTA VI, то сроки её выхода по-прежнему неизвестны. Игра до сих пор официально не анонсирована.