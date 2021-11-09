ТОП мобильных MMORPG игр 2022 года

В какое-то время мобильные MMORPG стали невероятно популярными. Оно и понятно, ведь сама возможность запустить массовую многопользовательскую онлайн-игру на телефоне очень привлекала. Многие ради этого даже закрывали глаза на микротранзакции, влияющие на баланс.

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Однако со временем аппетиты разработчиков начали расти, и множество игровых компаний поставили производство мобильных MMORPG на конвейер, позабыв о качестве. Сейчас отыскать хотя бы приемлемый проект в этой куче весьма сложно, но мы все-таки попытались это сделать. В данном топе вы найдете 10 потенциально лучших ожидаемых мобильных MMORPG, которые должны выйти в 2022 году.

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Re: Tree Of Savior

Наш топ открывает достаточно неоднозначная, но от того не менее любопытная игра Re: Tree Of Savior. По сути это ремейк компьютерной MMORPG Tree Of Savior с некоторыми улучшениями и изменениями. Проект был анонсирован еще в 2016 году и с тех пор находится в разработке. В 2021 году прошли первые полноценные тесты в Японии, а в 2022 году мы надеемся на релиз — по крайней мере, в Азии.

Re: Tree of Savior является двухмерной изометрической MMORPG от южнокорейской компании IMC Games. Авторы обещают огромное количество контента с множеством классов на выбор и более чем 200 различными монстрами-боссами. Самым большим отличием от ПК-версии является наличие gacha-системы, которая здесь называется Fellow. При помощи нее и игрокам предстоит собирать персонажей для создания команды.

Пока сложно наверняка сказать, станет ли успешной Re: Tree of Savior, учитывая низкую популярность оригинала. Однако будет интересно взглянуть на то, что получилось сделать у разработчиков за все эти годы.

AION 2

Сиквел популярной MMORPG Blade & Soul оказался мобильной игрой, и то же самое ждет Aion. В 2018 году студия NCSOFT анонсировала AION 2, которая разрабатывается с прицелом на iOS и Android. Новая часть должна была выйти в 2021, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2022.

Действия AION 2 развернутся в то же время, что и события Aion Tempest — за 900 лет до оригинала. Из-за особенностей временного периода, в игре не будет разделения на фракции Элиос и Асмодиан. Боевая система предложит сражения на земле, в воздухе и под водой. Прямиком из B&S2 перекочует бесклассовая система, в которой способности зависят от выбранного оружия. Обещают большой бесшовный открытый мир и уйму контента.

Blade & Soul 2 для многих оказалась настоящим разочарованием, поэтому на продолжение Aion мы смотрим с опаской. Но кто знает, может на этот раз получится что-то стоящее?

Seven Knights: Revolution

Глобальная версия Seven Knights 2 выходит в 2021 году, а в 2022 году нас ждет ждет корейская версия Seven Knights: Revolution — нового ответвления серии. Непонятно, как две игры будут сосуществовать вместе, но по ранним геймплейным роликам все же видны некоторые отличия. Например, одновременно управлять нам здесь придется лишь одним персонажем, а не целой группой.

Сюжет Seven Knights: Revolution рассказывает о событиях, произошедших после того, как все семеро героев внезапно исчезли вместе с хаосом, надвигающимся на весь мир. Игроки начинают собственным персонажем, но по мере прохождения открывают новых, в которым можно превращаться. Среди них будут и знакомые с самой первой части серии.

Учитывая наличие русского языка в Seven Knights 2, можно предположить, что и в Revolution появится локализация. Однако никаких официальных подтверждений глобальной версии еще нет.

Mabinogi Mobile

Вышедшая в далеком 2004 году MMORPG Mabinogi получит новый мобильный проект по той же вселенной, который так и называется — Mabinogi Mobile. К счастью, разработку не стали доверять малоизвестной студии, как это часто бывает. Игру создает та же компания DevCat, что подарила нам оригинальную Mabinogi и вышедшую позднее Mabinogi Heroes, известную на западном рынке как Vindictus. Это дает надежду на то, что команда подойдет к делу со всей ответственностью.

Mabinogi Mobile является своего рода ремейком-переосмыслением оригинала. Путь персонажа здесь начнется точно так же, как и в оригинальном проекте, но со временем игроки отправляются в новое приключение и встречаются с новыми персонажами. Другими словами, нас ждет не только улучшение графики, но и много невиданного ранее контента. По словам авторов, их главная цель заключается в том, чтобы создать игру, в которой игроки сами будут писать свои истории.

Gran Saga

Gran Saga — это MMORPG, которая вышла в Азии, а теперь спешит на глобальный рынок. Игру сразу же после анонса нарекли «Клоном Genshin Impact», но на самом деле из общего в этих двух проектах лишь анимешная графика и наличие gacha-системы для получения персонажей.

Gran Saga является кроссплатформенной MMORPG для ПК и мобильных устройств, хотя по интерфейсу понятно, что изначально она затачивалась под сенсорные экраны. Игра предлагает симпатичную картинку, отличный саундтрек, большое количество контента и множество разнообразных персонажей. Также особое внимание здесь уделяется сюжету, поэтому локализация точно не помешала бы.

Mad World

Если вы устали от обилия ярких фэнтезийных проектов, то и для вас найдется кое-что. Встречаете, Mad World — мрачная и жестокая двухмерная MMORPG, в которой постоянно хлещет кровь и отрываются конечности. С первого взгляда и не скажешь, что эту игру тоже сделали корейцы.

Среди особенностей Mar World стоит отметить необычную рисованную стилистику, динамическую нон-таргетовую боевую систему и отсутствие привязки к классам. Также вы сможете найти весь основной контент, привычный для жанра, вроде квестов, подземелий, боссов и другого. К слову, игра выйдет не только на мобильных устройствах, но и на ПК и даже в браузерах — с поддержкой кроссплатформенного мультиплеера и кросс-прогрессии.

Summoners War: Chronicles

MMORPG по вселенной популярной мобильной пошаговой RPG Summoners War анонсировали еще в 2017 году, и долгое время на тот момент безымянный проект оставался темной лошадкой. Однако в 2020 году разработчики раскрыли название — Summoners War: Chronicles, а также начали делиться первыми подробностями. Возможно, в 2022 году состоится релиз или хотя бы пройдет бета-тест.

В Summoners War: Chronicle игроки смогут призывать до трех существ, помогающих в бою. На выбор будут представлены более тысячи монстров, в том числе знакомыее фанатам оригинальной игры. Сюжетно данная MMORPG является продолжением оригинала, но при этом рассказывает самостоятельную историю. Также нам обещают глубокий стратегический геймплей в реальном времени, открытый мир, рейдовых боссов на 50 человек, множество социального контента, режимы для PvP и PvE, мирные занятия и многое другое.

Chrono Odyssey

Chrono Odyssey — еще одна многообещающая азиатская MMORPG от студии NPIXEL — той самой, что делает Gran Saga из нашего топа. Но в отличие от прошлой игры, новая будет больше похожа на привычную всем MMORPG, где вы создаете персонажа и идете покорять контент.

Как можно догадаться из названия, Chrono Odyssey является игрой про путешествие во времени, в которой мир и подземелья находятся за пределами времени и пространства — что бы это ни значило. Заявлены масштабные RvR-режимы и уникальная система квестов. К саундтреку приложил руку Крис Веласко, который причастен к звуковому сопровождению таких игр, как God of War и Overwatch.

Chrono Odyssey позиционируется, как кроссплатформенный проект для мобильных устройств, ПК и консолей.

Noah's Heart

Студия Archosaur Games однажды хорошо зарекомендовала себя выпуском неплохой мобильной MMORPG Dragon Raja. Да, в ней было много недостатков, но для своего времени игра оказалась настоящим сюрпризом. Теперь же разработчики собираются представить миру новый проект под названием Noah's Heart.

Если Dragon Raja была просто напичкана автоматическими активностями, то в Noah's Heart пойдет другим путем. В игре не будет авто-боя — по крайней мере, его не было на ЗБТ, а в открытом мире окажется множество возможностей для исследования. Вы сможете использовать маунтов, путешествовать при помощи поездов и использовать крюк-кошку, чтобы добраться до труднодоступных мест.

В Noah's Heart присутствует весьма продвинутый редактор, позволяющий детально настроить персонажа. В сражениях вам помогают спутники, которых можно прокачивать. Не обошлось и без подземелий с боссами и PvP-режимов, привычных для жанра.

Project: Ragnarok

Если какая-то MMORPG из нашего топа и вызывала мысль «Круто!» при просмотре первого трейлера, то это Project: Ragnarök. На первый взгляд проект выглядит великолепно и хочется надеяться, что китайцы из NetEase Games нас не разочаруют.

Сами разработчики называют Project: Ragnarok стратегической MMORPG с элементами песочницы. Обещают, что игроки смогут наслаждаться геймплеем в том темпе, котором они сами захотят. Заявлено большое количество разнообразного контента, включая командные подземелья и одиночные данжи в стиле Rogue-like, а также социальных функций, таких как гильдии и торговля. Стандартного разделения на классы не будет — вместо этого мы сможем играть за валькирий и духов павших воинов, между которыми разрешается свободно переключаться.

Немаловажную роль в Project: Ragnarok станет играть исследование мира. Игроки смогут путешествовать по девяти королевствам, и в этом им помогут маунты и механика скалолазания. Каждый регион имеет соответствующую тему, геймплей и особенности. К счастью, авто-боя не будет и сражаться придется своими руками, но планируются некие вспомогательные функции для удобного управления на сенсорном экране. Пока что игра выглядит очень многообещающе, и если разработчики не испортят ее жесткой микротранзакцией и скучным однообразным гриндом, то нас ждет настоящий хит.

На этом наш ТОП 10 лучших ожидаемых мобильных MMORPG подошел к концу. Конечно, в него не вошло множество проектов по тем или иным причинам. Поэтому ниже мы составили для вас список игр, достойных упоминания.