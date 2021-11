ТОП мобильных MMORPG игр 2022 года

Odin: Valhalla Rising — Данная MMORPG уже вышла в Южной Корее, а в 2022 году ожидается релиз на глобальном рынке. Геймплеем проект не выделяется, но может заинтересовать скандинавским сеттингом.Project: Prism — Научно-фантастическая MMORPG от китайской компании Perfect World Games. Скорее всего, выйдет нескоро.Granado Espada Mobile — мобильная адаптация компьютерной MMORPG Granado Espada. Игру анонсировали в 2019 году и с тех пор о ней нет подробностей.RaiderZ M — Еще одна закрытая на ПК MMORPG получит новую жизнь на мобильных устройствах. Разработчики обещают строго придерживаться игровых систем и графического стиля оригинала.World of Zenonia — Мобильная MMORPG от создателей Summoner’s War. Действия происходят во вселенной игры Zenonia, а графика выполнена в аниме-стилистике.Mu Archangel 2 — Релиз в Южной Корее состоялся в 2021 году, но учитывая, что первая часть вышла на глобальном рынке, то и эта наверняка появится. Игра сюжетно продолжает оригинал и предлагает новые возможности.Lost Ark Mobile — Когда-то Smilegate подтвердила разработку мобильной адаптации Lost Ark, но больше о данном проекте мы не слышали. Скорее всего, релиз состоится нескоро.Blade & Soul S — спин-офф компьютерной MMORPG Blade and Soul и одновременно приквел к этой игре. Проект имеет мультяшную графику в стиле “чиби”Project EX — гибрид MMORPG и MMORTS от студии Barunson E&A, выполненный в фэнтезийном сеттинге. На первый взгляд геймплей напоминает уже закрытую Kingdom Under Fire 2, поскольку игрокам предстоит управлять целыми армиями.Dark Eden M — PvP-ориентированная MMORPG про вражду людей и вампиров, действия которой происходят во вселенной компьютерной игры Dark Eden. На данный момент не имеет даже приблизительной даты релиза.The Bird That Drinks Tears — MMORPG от Bluehole Studio, известной по таким играм, как TERA, PUBG и Elyon. Это социальная игра, в которой вы сможете обустроить дом, завести семью и растить детей.Perfect New World Mobile — Новая мобильная MMORPG в известной вселенной Perfect World. Авторы обещают масштабный открытый мир, в котором предстоит охотиться на чужеземных зверей, заводить новые знакомства и участвовать в конфликтах между разными народами.Jade Dynasty 2 и World of Jade Dynasty — две мобильные MMORPG во вселенной Jade Dynasty, находящиеся в разработке. Обе создаются на движке Unreal Engine 4 и выглядят весьма похоже.HIT 2 — Продолжение ныне закрытой MMORPG HIT, которая выйдет на ПК и мобильных устройствах. Подтвержден релиз на глобальном рынке.Project ER — мобильная MMORPG от Nexon, главной отличительной особенностью которого — масштабные PvP-сражения, проходящие 24 часа в сутки.RISE — игра, похожая на Crimson Desert. Причем как по геймплейным особенностям, так и по общей атмосфере.