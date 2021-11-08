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Игры от Netflix появятся на iPhone

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Netflix планирует выпустить собственные игры на iOS. Об этом сообщается в рассылке Power On от Bloomberg.

Игры от Netflix появятся на iPhone
Фото: Caspar Camille Rubin / UnsplashCaspar Camille Rubin / Unsplash

Журналист издания Марк Гурман (Mark Gurman) ссылается на разработчиков, которые изучили код приложения Netflix. Согласно данным, запущенный в начале ноября игровой сервис Netflix Games не появится на устройствах Apple. Однако пользователи iPhone и iPad все равно смогут запускать тайтлы на своих девайсах.

Вероятнее всего, в Netflix решили выпустить игры из сервиса в качестве отдельных тайтлов. Они будут доступны через App Store. Гурман отметил, что из-за ограничений Apple компания не может открыть для пользователей iPhone и iPad полноценный сервис с играми.

В материале говорится, что игры будут доступны для подписчиков Netflix бесплатно. Для подтверждения своего статуса им необходимо будет ввести в конкретной игре свой логин и пароль от стримингового сервиса. По словам Гурмана, Netflix мог запустить свои игры через браузер, однако сервис, судя по всему, не собирается обходить ограничения Apple.

Запуск игрового сервиса Netflix Games состоялся в начале ноября. В настоящий момент в библиотеке доступны игры Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast и Teeter Up. Netflix Games получил отдельное приложение для Android.

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