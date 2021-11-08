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Зонд Juno заглянул под облака Юпитера

Реальный мир космоса
5 часов назад

Самый последний набор данных взят из исследования атмосферы Юпитера. Благодаря ему ученые получили первую трехмерную карту атмосферы самой большой планеты Солнечной системы. Четыре основных открытия были выделены в рамках пресс-релиза НАСА. Во-первых, в атмосфере Юпитера есть системы, подобные «ячейкам Фаррелла». Во-вторых, одна из самых известных особенностей Юпитера: Большим красным пятном. Большое красное пятно, обнаруженное более […]

Зонд Juno заглянул под облака Юпитера
Фото: Реальный мир космосаРеальный мир космоса

Сообщение Зонд Juno заглянул под облака Юпитера появились сначала на RW Space.

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