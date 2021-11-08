Зонд Juno заглянул под облака Юпитера

Самый последний набор данных взят из исследования атмосферы Юпитера. Благодаря ему ученые получили первую трехмерную карту атмосферы самой большой планеты Солнечной системы. Четыре основных открытия были выделены в рамках пресс-релиза НАСА. Во-первых, в атмосфере Юпитера есть системы, подобные «ячейкам Фаррелла». Во-вторых, одна из самых известных особенностей Юпитера: Большим красным пятном. Большое красное пятно, обнаруженное более […]