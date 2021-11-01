Названа причина задержки выхода GTA

Rockstar задержала выход новой части GTA из-за высокой сложности разработки игры. Об этом сообщает издание DSOG.

Фото: Rockstar Games Rockstar Games

По словам инсайдера под ником Крис, на которого ссылаются журналисты, студия Rockstar часто меняла сюжет и особенности будущей игры. Крис полагает, что это является основной причиной задержки тайтла. Инсайдер назвал GTA VI самым хаотичным проектом, над которым когда-либо работала студия.

Также проект замораживали и прекращали над ним работу. По информации автора, Rockstar возобновила разработку новой GTA после ухода из студии Дэна Хаузера (Dan Houser) в марте 2020 года. Хаузер принимал участие в создании практически всех ключевых проектов Rockstar в качестве продюсера, сценариста и руководителя разработки.

Инсайдер не стал раскрывать сроки выхода GTA VI. Последняя игра серии — Grand Theft Auto V — появилась в 2013 году.

Кроме того, Крис заявил, что в студии также идет работа над ремастером Red Dead Redemption. Автор полагает, что игра выйдет в ближайшее время. Тайтл будет похож на комплект игр GTA Trilogy: The Definitive Edition.