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Названа причина задержки выхода GTA

Lenta.ru
1 час назад

Rockstar задержала выход новой части GTA из-за высокой сложности разработки игры. Об этом сообщает издание DSOG.

Названа причина задержки выхода GTA
Фото: Rockstar GamesRockstar Games

По словам инсайдера под ником Крис, на которого ссылаются журналисты, студия Rockstar часто меняла сюжет и особенности будущей игры. Крис полагает, что это является основной причиной задержки тайтла. Инсайдер назвал GTA VI самым хаотичным проектом, над которым когда-либо работала студия.

Также проект замораживали и прекращали над ним работу. По информации автора, Rockstar возобновила разработку новой GTA после ухода из студии Дэна Хаузера (Dan Houser) в марте 2020 года. Хаузер принимал участие в создании практически всех ключевых проектов Rockstar в качестве продюсера, сценариста и руководителя разработки.

Инсайдер не стал раскрывать сроки выхода GTA VI. Последняя игра серии — Grand Theft Auto V — появилась в 2013 году.

Кроме того, Крис заявил, что в студии также идет работа над ремастером Red Dead Redemption. Автор полагает, что игра выйдет в ближайшее время. Тайтл будет похож на комплект игр GTA Trilogy: The Definitive Edition.

Ранее Rockstar запланировала выход обновленных игр GTA III, Vice City и San Andreas на 11 ноября. В частности, версия тайтлов для ПК оценена в 4279 рублей.

Игры,Дэн Хаузер,
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