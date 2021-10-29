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Бесплатные дополнения и обновления Cyberpunk 2077 перенесли на 2022 год

Игромания.ру
50 минут назад

Компания CD Projekt Red обновила перспективный план выпуска обновлений и дополнений к Cyberpunk 2077. Как мы помним, на днях стало известно о том, что версии Cyberpunk 2077 и «Ведьмак 3» для PlayStation 5 и Xbox Series переехали на 2022 год. А теперь за ними последовали и прочие новшества.

Бесплатные дополнения и обновления Cyberpunk 2077 перенесли
Фото: СкриншотСкриншот

В середине сентября команда выпустила крупное обновление 1.31 к Cyberpunk 2077. Судя по переделанному плану, на этом всё и завершится в 2021 году. Что касается «обновлений, улучшений и бесплатных DLC», то их выход перенесли на первый квартал 2022 года.

Ранее всё это обещали выпустить в этом году.О причинах переноса компания ничего не сообщила.

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