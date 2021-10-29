Игра по мотивам «Джуманджи» получила обновление для PS5

Создатели Jumanji: The Video Game, основанной на недавних фильмах серии «Джуманджи», сообщили о выходе обновления для PS5. В его рамках в игру добавили поддержку 120 FPS, динамического 4К и HDR.

Ещё загрузки проекта стали во много раз быстрее. Все владельцы оригинала на PS4 получат обновление совершенно бесплатно. В приключении игроки могут взять на себя роль одного из героев картин, исследуя загадочные джунгли в режиме разделённого экрана. По пути героям предстоит сражаться с дикими животными, аборигенами и другими местными опасностями.