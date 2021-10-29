Популярная песочница Roblox внезапно перестала работать

О проблемах со входом в игру сообщили тысячи игроков, но разработчики так и не выступили с официальным заявлением. Ситуацию освещает сторонний Twitter-аккаунт Roblox Status, который заверил, что компания всё ещё расследует проблему, но уже «определила основную причину сбоя».