Популярная песочница Roblox внезапно перестала работать

Сервера популярной многопользовательской песочницы Roblox внезапно перестали работать — ситуация остаётся неизменной уже более 18 часов.
О проблемах со входом в игру сообщили тысячи игроков, но разработчики так и не выступили с официальным заявлением. Ситуацию освещает сторонний Twitter-аккаунт Roblox Status, который заверил, что компания всё ещё расследует проблему, но уже «определила основную причину сбоя».
Сообщается, что до отключения в Roblox находилось более 3 млн игроков. На данный момент некоторым пользователям смогли вернуть доступ, однако рекомендуется воздержаться от игры до окончательного разрешения ситуации — чтобы не потерять данные.