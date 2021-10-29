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Популярная песочница Roblox внезапно перестала работать

Игромания.руиещё 1
1 час назад

Сервера популярной многопользовательской песочницы Roblox внезапно перестали работать — ситуация остаётся неизменной уже более 18 часов.

Популярная песочница Roblox внезапно перестала работать
Фото: Игромания.руИгромания.ру

О проблемах со входом в игру сообщили тысячи игроков, но разработчики так и не выступили с официальным заявлением. Ситуацию освещает сторонний Twitter-аккаунт Roblox Status, который заверил, что компания всё ещё расследует проблему, но уже «определила основную причину сбоя».

Сообщается, что до отключения в Roblox находилось более 3 млн игроков. На данный момент некоторым пользователям смогли вернуть доступ, однако рекомендуется воздержаться от игры до окончательного разрешения ситуации — чтобы не потерять данные.

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