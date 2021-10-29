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Кооперативные спин-оффы Tomb Raider выйдут на Nintendo Switch

Чемпионат.com
40 минут назад

Square Enix в честь 25-летия франшизы анонсировала выход аркадных спин-оффов серии Tomb Raider — Lara Croft and the Guardian of Light и Lara Croft and the Temple of Osiris на Nintendo Switch. Релиз состоится в 2022 году.

Кооперативные спин-оффы Tomb Raider выйдут на Nintendo Switch
Фото: СкриншотСкриншот

Guardian of Light изначально вышла на Xbox 360, PlayStation 3 и ПК в 2010 году и получила положительные отзывы от критиков и игроков. Проект хвалили за удачное совмещение элементов прошлых частей серии и кооператив, в котором игроки действительно должны работать сообща.

Сиквел под названием Temple of Osiris вышел в 2014 году и получил более прохладный приём. Количество игроков в кооперативе выросло до четырёх, но дополнительной глубины у игры не прибавилось. Однако, как отметили критики, фанатам Guardian of Light продолжение должно понравиться.

Разработкой спин-оффов занималась Crystal Dynamics — авторы недавних «Мстителей» и перезапуска Tomb Raider, а также его сиквела Rise of the Tomb Raider.

Релиз проектов на Nintendo Switch состоится в 2022 году.

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