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Доказана польза игр-стрелялок для мозга

Ferra.ru
3 часа назад

Оказывается, прохождение игр в жанре экшн помогает нам со временем быстрее выполнять некоторые задачи. Об этом - в материале издания Medical Xpress.

Доказана польза игр-стрелялок для мозга
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные из США, Китая, Швейцарии выяснили, что при игре в «стрелялки» мозг геймера тренируется примерно так же, как тело спортсмена после различных физических упражнений. Только у игроков развивается память, внимательность, скорость реакции, точность отслеживания объекта. Результаты исследования были опубликованы 14 октября в журнале Communications Biology.

В эксперименте приняли участие 25 человек из Университета Рочестера в Нью-Йорке и 52 человека из Университета Женевы в Швейцарии. Их разделили на две группы, одна из которых должна была в течение 45 часов играть в любой экшн-проект (типа Call of Duty), а вторая - в игру другого жанра (Sims, Zoo Tycoon и т.п.). Перед испытаниями и после них участники прошли несколько тестов на память и зрительное восприятие. Оказалось, что те, кто проходил «стрелялки», в конце показали лучшие результаты тестов.

«У них было небольшое преимущество сразу после экшн-проектов. Но гораздо сильнее было заметно то, что они быстрее выполняли задачи на зрительное восприятие и память, чем люди, которые проходили другие игры», - отмечает Шон Грин, профессор психологии Университета Висконсин-Мэдисон.

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