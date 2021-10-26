Новый трейлер Battlefield 2042 высмеяли на YouTube

Новый рекламный ролик Battlefield 2042, в котором количество разухабистого экшена просто зашкаливает, пользователи встретили скорее негативно. На момент публикации новости у него 1,9 тысячи лайков и столько же дизлайков.

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Основная претензия игроков — содержание трейлера резко контрастирует с серьёзным тоном шутера. Кто-то и вовсе отметил, что игра будто бы потеряла собственное лицо и теперь напоминает то ли Fortnite, то ли Apex Legends.

Впрочем, о том, что создатели Battlefield 2042 вдохновлялись последней, ранее сообщил известный инсайдер Том Хендерсон.И, само собой, в комментариях просто не могло обойтись без насмешек над плачевным состоянием беты, самым нелепым багам которой даже посвятили отдельный ролик.