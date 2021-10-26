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Новый трейлер Battlefield 2042 высмеяли на YouTube

Игромания.руиещё 1
3 часа назад

Новый рекламный ролик Battlefield 2042, в котором количество разухабистого экшена просто зашкаливает, пользователи встретили скорее негативно. На момент публикации новости у него 1,9 тысячи лайков и столько же дизлайков.

Новый трейлер Battlefield 2042 высмеяли на YouTube
Фото: СкриншотСкриншот

Основная претензия игроков — содержание трейлера резко контрастирует с серьёзным тоном шутера. Кто-то и вовсе отметил, что игра будто бы потеряла собственное лицо и теперь напоминает то ли Fortnite, то ли Apex Legends.

Впрочем, о том, что создатели Battlefield 2042 вдохновлялись последней, ранее сообщил известный инсайдер Том Хендерсон.И, само собой, в комментариях просто не могло обойтись без насмешек над плачевным состоянием беты, самым нелепым багам которой даже посвятили отдельный ролик.

Battlefield 2042 выйдет 19 ноября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC.

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