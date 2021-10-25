MMORPG Moonlight Blade получит серьезное улучшение графики

Китайская MMORPG Moonlight Blade, так и не вышедшая в Европе, продолжает получать обновления у себя на родине. Уже этой осенью для проекта выйдет масштабный патч с улучшением графики и какой она окажется в итоге, можно наблюдать в роликах ниже.

Напомним, что Moonlight Blade — еще одна MMORPG, выполненная в азиатском стиле китайскими умельцами из Aurora Studios. Moonlight Blade — китайское фэнтези с полетами, бегом по стенам и по воде, восточными боевыми искусствами и, разумеется, азиатским дизайном всего и вся. Игра вышла в 2015 году в Китае, а о релизе на западе пока ничего неизвестно. Однако поиграть на китайском сервере можно и из Европы.