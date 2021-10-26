Новый трейлер экранизации Resident Evil посвятили Клэр Редфилд

Ранее авторы фильма показали трейлер, в котором сравнили кадры из экранизации со сценами из ремейков первых двух частей Resident Evil. По словам режиссёра картины Йоханнеса Робертса, хоррор будет «очень точной адаптацией» первоисточника, так как его создавали «с любовью к игре».