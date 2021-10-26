Новый трейлер экранизации Resident Evil посвятили Клэр Редфилд

Кинокомпания Sony Pictures представила новый трейлер фильма «Обитель зла: Раккун-Сити» (Resident Evil: Welcome to Raccoon City). Ролик, посвящённый Клэр Редфилд, был опубликован на YouTube.
Ранее авторы фильма показали трейлер, в котором сравнили кадры из экранизации со сценами из ремейков первых двух частей Resident Evil. По словам режиссёра картины Йоханнеса Робертса, хоррор будет «очень точной адаптацией» первоисточника, так как его создавали «с любовью к игре».
Премьера фильма «Обитель зла: Раккун-Сити» состоится 24 ноября в мире и 2 декабря в России. Ранее Робертс рассказал, почему актёры из экранизации Resident Evil не похожи на своих персонажей из игры.