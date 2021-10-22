Релиз футуристической мобильной PUBG: New State состоится 11 ноября

Создатели новой мобильной PUBG с подзаголовком New State сообщили дату релиза игры — 11 ноября для iOS и Android.
В запуске поучаствуют более 28 стран, а с 29 по 30 октября пройдёт финальный тест королевской битвы с необычным полем боя и сеттингом. Действие проекта разворачивается в 2051 году, причём на старте пользователям будет доступно 4 уникальных карты и 17 языков на выбор.
Разработчики обещают долгосрочный план поддержки, включающий релиз нового контента, механики против читеров и так далее. Кроме того, в дополнение к релизу запустят магазин дронов, систему рекрутов и дадут возможность кастомизировать оружие.