Победители The International 10 по Dota 2 пришли к Ивану Урганту

Команда Team Spirit, победившая на турнире The International 10 по Dota 2, заглянула на передачу «Вечерний Ургант».

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Для начала ведущий поинтересовался о числе участников команды, поскольку в турнире играло пять человек, а на передачу пришло восемь. Менеджер Дмитрий Белов пояснил, что остальные представители Team Spirit тренируют спортсменов и поддерживают их в разных моментах.

Позже команда рассказала о своей базе под Москвой, которую можно «назвать раем», пояснила природу ников, а тренер Айрат Газиев поведал о сильных сторонах каждого из участников.