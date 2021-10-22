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Победители The International 10 по Dota 2 пришли к Ивану Урганту

Игромания.ру
1 час назад

Команда Team Spirit, победившая на турнире The International 10 по Dota 2, заглянула на передачу «Вечерний Ургант».

Победители The International 10 по Dota 2 пришли к Ивану Урганту
Фото: YoutubeYoutube

Для начала ведущий поинтересовался о числе участников команды, поскольку в турнире играло пять человек, а на передачу пришло восемь. Менеджер Дмитрий Белов пояснил, что остальные представители Team Spirit тренируют спортсменов и поддерживают их в разных моментах.

Позже команда рассказала о своей базе под Москвой, которую можно «назвать раем», пояснила природу ников, а тренер Айрат Газиев поведал о сильных сторонах каждого из участников.

В свою очередь Иван Ургант пытался разобрать теориях заговора о матче, расписывая игровые ситуации из финала чемпионата. Напоследок представители команды добавили, что не собираются завершать карьеру и будут продолжать участвовать в турнирах и дальше.

Игры,Дмитрий Белов,Иван Ургант,
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