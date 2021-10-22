Honkai Impact 3rd от miHoYo вышла в Steam

В сервисе Steam состоялся релиз Action RPG Honkai Impact 3rd от студии miHoYo, также известной по Genshin Impact. Игра доступна бесплатно, но, к сожалению, если вы играли ранее, то не сможете использовать свой аккаунт и сохранить весь прогресс. Кроме того, данная версия не поддерживает кроссплатформенный мультиплеер.

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В честь выхода Honkai Impact 3rd в сервисе Steam разработчики запустили два ивента. Первый позволяет получить эксклюзивные подарки за вход в игру, такие как эмблема Steam Impact и 500 кристаллов. Второй предлагает награды за ежедневный вход, среди которых в общей сложности 14000 кристаллов.