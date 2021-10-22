В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+17° в 
USD 70.99EUR 82.64BRENT 83.95
Войти в почту

Honkai Impact 3rd от miHoYo вышла в Steam

MMO13
1 час назад

В сервисе Steam состоялся релиз Action RPG Honkai Impact 3rd от студии miHoYo, также известной по Genshin Impact. Игра доступна бесплатно, но, к сожалению, если вы играли ранее, то не сможете использовать свой аккаунт и сохранить весь прогресс. Кроме того, данная версия не поддерживает кроссплатформенный мультиплеер.

Honkai Impact 3rd от miHoYo вышла в Steam
Фото: СкриншотСкриншот

В честь выхода Honkai Impact 3rd в сервисе Steam разработчики запустили два ивента. Первый позволяет получить эксклюзивные подарки за вход в игру, такие как эмблема Steam Impact и 500 кристаллов. Второй предлагает награды за ежедневный вход, среди которых в общей сложности 14000 кристаллов.

Релиз в Steam сопровождается выходом крупного обновления 5.2, которое добавляет двух новых валькирий (Raven [Midnight Absinthe] и Mobius [Infinite Ouroboros]), а также новый сюжет.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители