Microsoft выпустила фирменные карты памяти для Xbox

Microsoft анонсировала фирменные карты памяти, предназначенные для приставок Xbox Series. Всего выпущено было две версии — емкостью 512 ГБ и на 2 ТБ.

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Благодаря новым картам памяти владельцы консолей могут расширить встроенную память устройства. Что интересно, с помощью карты можно не только сохранять игры, но и запускать их. Известно, что за выпуск карт ответственна компания Seagate.

“Чтобы использовать карту расширения хранилища Seagate, просто вставьте ее в порт расширения хранилища на задней панели консоли Xbox Series X или Xbox Series S”, — сообщается на официальном сайте компании.