Age of Empires IV ушла на золото

Создатели Age of Empires IV сообщили о том, что долгожданная стратегия наконец-то ушла на золото. Насчет долгожданной — это не преувеличение, ведь последняя часть серии (если вынести за скобки ремастеры, дополнения и спин-оффы) вышла 16 лет назад.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Разработчики не скупились на показы геймплея, поэтому фанаты могли получить довольно чёткое представление о том, что ждёт их в Age of Empires IV: 8 уникальных цивилизаций, 4 эпичные кампании, несколько игровых режимов и поддержка 4K.