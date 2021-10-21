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Age of Empires IV ушла на золото

Игромания.руиещё 1
1 час назад

Создатели Age of Empires IV сообщили о том, что долгожданная стратегия наконец-то ушла на золото. Насчет долгожданной — это не преувеличение, ведь последняя часть серии (если вынести за скобки ремастеры, дополнения и спин-оффы) вышла 16 лет назад.

Age of Empires IV ушла на золото
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчики не скупились на показы геймплея, поэтому фанаты могли получить довольно чёткое представление о том, что ждёт их в Age of Empires IV: 8 уникальных цивилизаций, 4 эпичные кампании, несколько игровых режимов и поддержка 4K.

Игра выйдет 28 октября на PC и будет продаваться как в Steam, так и Microsoft Store. Подписчики Game Pass получат доступ к Age of Empires IV уже на старте.

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