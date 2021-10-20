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Фанат из России показал свою версию ремастера GTA: San Andreas

Чемпионат.comиещё 1
1 час назад

Художник из России под ником Darudnik1 показал своё видение ремастера Grand Theft Auto: San Andreas. Он создал рендер, на котором можно увидеть Грув-стрит в обновлённом виде с новыми текстурами и освещением.

Фанат из России показал свою версию ремастера GTA: San Andreas
Фото: TwitterTwitter

Пользователи в комментариях оценили работу. Аудитория просит энтузиаста сделать ещё больше изображений на другие части GTA. Судя по всему, следующий обновлённый взгляд получит GTA: Vice City — на это намекнул сам художник.

В профиле Darudnik1 есть и другие работы. Например, свежий взгляд на Need for Speed, который люди тоже оценили высоко. В июле 2021 года художник обещал показать обновлённую Resident Evil 4, но пока этого не произошло.

Ремастеры GTA 3, Vice City и San Andreas выйдут до конца года на ПК, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch. В первой половине 2022 года сборник появится на iOS и Android.

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