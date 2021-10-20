Неизвестные украли вывеску со входа в офис Twitch в Сан-Франциско

Вывеска, которая располагалась над входом в офис Twitch в Сан-Франциско, была снята неизвестными. Об этом сообщил один из сотрудников компании Дэвид Маклеод в твиттере.

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Во время кражи также была повреждена часть панели облицовки здания. Неизвестно, каким образом была снята вывеска. Маклеод пошутил, что для этой операции преступники могли использовать лошадей и верёвку.