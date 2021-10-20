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Неизвестные украли вывеску со входа в офис Twitch в Сан-Франциско

CyberSport.ru
1 час назад

Вывеска, которая располагалась над входом в офис Twitch в Сан-Франциско, была снята неизвестными. Об этом сообщил один из сотрудников компании Дэвид Маклеод в твиттере.

Неизвестные украли вывеску со входа в офис Twitch в Сан-Франциско
Фото: ReutersReuters

Во время кражи также была повреждена часть панели облицовки здания. Неизвестно, каким образом была снята вывеска. Маклеод пошутил, что для этой операции преступники могли использовать лошадей и верёвку.

Ранее хакеры выложили в сеть исходный код Twitch, а также SDK платформы, её внутренние инструменты, данные о доходах стримеров и файлы, связанные с проектом Vapor — аналогом Steam от Amazon. Позже администрация платформы подтвердила факт кражи её данных, однако не уточнила, что именно попало в руки киберпреступников.

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