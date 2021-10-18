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Путин поздравил российских киберспортсменов с победой на чемпионате мира по Dota 2

Daily Storm
54 минуты назад

Президент России Владимир Путин поздравил российскую команду по киберспорту Team Spirit с победой на чемпионате мира (The International) по игре Dota 2. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что впервые в истории эти «престижные состязания» выиграла команда из РФ.

Путин поздравил российских киберспортсменов с победой на ЧМ по Dota 2
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поздравляю вас с заслуженной победой на The International-2021 – чемпионате мира по Dota 2. Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания. Молодцы!», — сказано в телеграмме.

Путин отметил, что на пути к финалу чемпионы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность, а в решающем поединке сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. По его словам, российские киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины.

Игры,Владимир Путин,
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