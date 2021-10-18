Россияне победили на турнире по Dota 2. Почему это — шок и главная новость дня

Игроки Team Spirit рассказали, куда потратят приз в 1,3 млрд рублей

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Российская команда Team Spirit стала чемпионом The International 10 — чемпионата мира по Dota 2 с призовым фондом в $40 млн. «Газета.Ru» рассказывает все о главном событии дня.

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Что произошло

Вечером 17 октября в румынском Бухаресте прошел финал главного турнира года по компьютерной игре Dota 2 — The International 10. В решающем матче победу одержала российская команда Team Spirit, обыгравшая со счетом 3:2 китайский клуб PSG.LGD. Общий призовой фонд TI10 составил $40 млн, а триумфаторам досталась сумма в $18,2 млн (1,3 млрд рублей).

В 2021 году турнир праздновал свой десятый юбилей, но команды из России прежде его никогда не выигрывали — и даже не попадали в топ-4.

Что такое Dota 2 (в двух словах) и The International

Dota 2 — игра от компании Valve в режиме баттл-арена, которая была выпущена в 2011 году. В ее основу легла пользовательская модификация стратегии в реальном времени Warcraft III, созданная еще в первой половине 2000-х. Если вкратце, суть игры — снести базу соперника, в каждую из команд входят по пять игроков, матчи в среднем длятся по 30-40 минут. Dota 2 на данный момент является одной из самых популярных киберспортивных дисциплин планеты.

The International — главный турнир года по Dota 2, фактически это чемпионат мира, только среди клубов. Впервые он прошел в том же 2011-м — тогда его чемпионом стала украинская Natus Vincere, выигравшая $1 млн. С тех пор турнир проводился ежегодно — за исключением 2020-го, когда не состоялся из-за пандемии. При этом за годы существования TI стабильно увеличивал свой призовой фонд, в этом году он превысил $40 млн.

Участниками The International 10 стали 18 команд из разных регионов — СНГ (в киберспорте практически нет разделения на страны, Украина и Россия здесь дружат), Европы, Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Китая. Прошел он на многотысячном стадионе Arena Naţională, но без болельщиков — в самый последний момент организаторы отменили зрителей из-за роста COVID-заболеваемости в стране. Впрочем, интерес зрителей из-за этого не снизился: например, финал на пике смотрели 2,7 млн человек, включая 1,2 млн русскоязычных зрителей.

Почему победа Team Spirit — это так круто

Для организации Team Spirit этот The International стал первым в истории — как и для четырех из пяти игроков команды. Перед поездкой в Бухарест лишь у российского капитана коллектива Miposhka (Ярослав Найденов) был опыт выступлений на TI: в далеком 2017-м он занял там 7-8 место вместе с российской Team Empire.

Чемпионский состав был окончательно укомплектован лишь в марте этого года, когда пополнился украинцем Mira (Мирослав Колпаков). Помимо Miposhka и Mira, в Team Spirit входят украинец Илья «Yatoro» Мулярчук, а также россияне Александр «TorontoTokyo» Хертек и Магомед «Collapse» Халилов.

По ходу сезона «спириты» показывали себя в целом неплохо (например, заняли 7-8 место на WePlay AniMajor, втором по важности турнире года), но не считались даже сильнейшей командой СНГ-региона, который до TI10 заслуженно признавался «середнячком» в мире профессиональной Dota 2, уступая как минимум Западной Европе и Китаю. Более того, «драконы» (прозвище Team Spirit) могли и не поехать в Румынию вовсе: в финале региональных квалификаций они уступали со счетом 1:2 Team Empire во главе с Petushara (Владислав Козловский), но все-таки сумели вырвать победу. В преддверии же The International эксперты предрекали Team Spirit максимум 5-6 место, и то авансом — для молодого состава это был бы уже отличный результат.

Главный турнир года «спириты» начали не очень успешно: в первых двух играх группового этапа уступили PSG.LGD и европейской Team Secret (как оказалось, именно эти команды вошли в топ-3). Однако впоследствии собрались с силами и даже прошли в так называемую верхнюю сетку — в плей-офф она дает один шанс на проигрыш в серии.

Правом на поражение «драконам» пришлось воспользоваться уже в первом раунде — они ярко начали в матче против китайской IG, одного из сильнейших коллективов этого года, но уступили 1:2 и оказались в нижней сетке. Там они сначала без особых проблем разделались с Fnatic из Малайзии, а затем сенсационно прекратили гегемонию на TI европейской команды OG — самой титулованной команды мира, бравшей два последних The International.

Потом Team Spirit обыграла другой российский клуб — Virtus.pro (тот самый, который до недавнего времени считали самым сильным в регионе) — и стала первой в истории страны командой, дошедшей до топ-4 The International. Такой результат болельщикам Dota 2 из СНГ уже казался чудом, в развитие успеха верилось с трудом — ведь впереди у «спиритов» были матчи с тремя самыми мощными коллективами 2021-го. Однако для «драконов» серьезной преградой не стали и они: сначала команда взяла уверенный реванш у IG, потом одержала волевую победу над Team Secret, а уже в финале обыграла в матче-нервотрепке PSG.LGD.

К слову, решающая серия могла и вовсе завершиться сухим разгромом российского коллектива — «спириты» повели 2:0, затем позволили сравнять счет опытному сопернику, но уже в пятой решающей карте (финал проходил до победы в трех картах, а не двух — как на предыдущих стадиях), но все-таки взяли свое. И это с учетом класса PSG.LGD, которая по ходу всего сезона показывала с отрывом самую убедительную игру среди всех команд в мире и справедливо называлась главным фаворитом турнира.

Кроме того, игроку «драконов» Yatoro удалось установить на TI10 уникальное достижение — по ходу плей-офф он совершил три так называемых рэмпэйджа (убийство пятерых соперников одним игроком в сжатые сроки). Прежде, за всю десятилетнюю историю турнира, на The International никогда не было и двух рэмпэйджей от одного игрока в матчах на выбывание.

Куда победители потратят призовые

Призовой фонд The International в десятки раз мощнее, чем у других турниров. Это легко проследить по списку самых богатых киберспортсменов дисциплины, в котором учитываются исключительно призовые: после победы на TI10 все игроки Team Spirit попали в его топ-20, каждый их них заработал как минимум $3,7 млн за карьеру (подавляющая часть суммы — именно за чемпионат мира). Лидером рейтинга остается капитан OG Notail (Йохан Сундштайн) — в Dote 2 двукратный победитель The International из Дании выиграл более $7 млн.

Вскоре после победы игроки российской команды рассказали, на что потратят приз, — и в основном это недвижимость. Так, Yatoro планирует «купить домик для кошки и, возможно, усадьбу», а Mira — «жилье и папе машину». Самая трогательная история у TorontoTokyo — недавно он пообещал приобрести младшей сестре квартиру в Москве — и свое слово сдержит.

«Я куплю квартиру сестренке, как и обещал. Ей 11 лет, мы с ней по Facetime разговаривали, я ей сказал, что куплю квартиру в центре Москвы», — поделился он после победы.

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