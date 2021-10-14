«Сбер» приобрёл домен games.ru за 73 млн рублей

«Сбергеймз» зарегистрировал домен games.ru — раньше это был сайт с бесплатными играми и новостями игровой индустрии, но сейчас он недоступен.

Как сообщает издание «Ъ», стоимость домена оценивается примерно в 73 млн рублей ($ 1 млн). Доменный инвестор Павел Гросс-Днепров считает, что это одна из крупнейших сделок в русском сегменте за последние годы.

Как считают аналитики, games.ru используют для «создания маркетплейса, на котором будут продавать подписки на профильные сервисы «Сбера» и игры, разработанные компанией самостоятельно и с партнерами». Компания пока не прокомментировала ситуацию.

В апреле 2021 «Сбер» сообщил о создании направления «Сбер игры». Компания планирует открыть издательство, игровую студию и будет работать над смежными сервисами.