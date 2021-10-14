В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.86EUR 83.00BRENT 84.05
Войти в почту

«Сбер» приобрёл домен games.ru за 73 млн рублей

Чемпионат.com
2 часа назад

«Сбергеймз» зарегистрировал домен games.ru — раньше это был сайт с бесплатными играми и новостями игровой индустрии, но сейчас он недоступен.

«Сбер» приобрёл домен games.ru за 73 млн рублей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как сообщает издание «Ъ», стоимость домена оценивается примерно в 73 млн рублей ($ 1 млн). Доменный инвестор Павел Гросс-Днепров считает, что это одна из крупнейших сделок в русском сегменте за последние годы.

Как считают аналитики, games.ru используют для «создания маркетплейса, на котором будут продавать подписки на профильные сервисы «Сбера» и игры, разработанные компанией самостоятельно и с партнерами». Компания пока не прокомментировала ситуацию.

В апреле 2021 «Сбер» сообщил о создании направления «Сбер игры». Компания планирует открыть издательство, игровую студию и будет работать над смежными сервисами.

По данным MY.GAMES, объём российского рынка видеоигр в 2020 вырос на 35% и составляет 163.4 млрд. рублей.

Игры,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители