eFootball 2022 стала худшей игрой в истории Steam

В игровом каталоге Steam появился новый антирекордсмен. Игра eFootball 2022 получила самый низкий рейтинг за всю историю игрового сервиса. У проекта всего 10% положительных оценок из более чем 15500 отзывов. Об этом сообщает ixbt.com.
Пользователи недовольны огромным количеством багов в игре. Особым разочарованием стали лица футболистов, в которых с трудом можно узнать звезд мирового футбола. Скриншоты из игры уже разошлись по социальным сетям и стали «мемами».
«Я играл во все части начиная с 2010 года, но то, что я увидел сейчас это полный провал. Хуже игры еще не было», - написал один из пользователей Steam.
«Я так ждал. И мне так больно», - поделился впечатлениями от проекта другой игрок.
Как выглядят лучшие футболисты планеты в симуляторе футбола eFootball 2022 от Konami в галерее «Рамблера».