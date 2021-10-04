eFootball 2022 стала худшей игрой в истории Steam

В игровом каталоге Steam появился новый антирекордсмен. Игра eFootball 2022 получила самый низкий рейтинг за всю историю игрового сервиса. У проекта всего 10% положительных оценок из более чем 15500 отзывов. Об этом сообщает ixbt.com.

1/10 В игровом каталоге Steam появился новый антирекордсмен. Игра eFootball 2022 получила самый низкий рейтинг за всю историю игрового сервиса. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 У проекта всего 10% положительных оценок из более чем 15500 отзывов. Об этом сообщает ixbt.com. Фото: Сойсети 3/10 Пользователи недовольны огромным количеством багов в игре. Фото: Сойсети 4/10 Особым разочарованием стали лица футболистов, в которых с трудом можно узнать звезд мирового футбола. Фото: Сойсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Скриншоты из игры уже разошлись по социальным сетям и стали «мемами». Фото: Сойсети 6/10 «Я играл во все части начиная с 2010 года, но то, что я увидел сейчас это полный провал. Хуже игры еще не было», - написал один из пользователей Steam. Фото: Сойсети 7/10 «Я так ждал. И мне так больно», - поделился впечатлениями от проекта другой игрок. Фото: Сойсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Как выглядят лучшие футболисты планеты в симуляторе футбола eFootball 2022 от Konami в галерее «Рамблера». Фото: Сойсети 9/10 10/10

Пользователи недовольны огромным количеством багов в игре. Особым разочарованием стали лица футболистов, в которых с трудом можно узнать звезд мирового футбола. Скриншоты из игры уже разошлись по социальным сетям и стали «мемами».

«Я играл во все части начиная с 2010 года, но то, что я увидел сейчас это полный провал. Хуже игры еще не было», - написал один из пользователей Steam.

«Я так ждал. И мне так больно», - поделился впечатлениями от проекта другой игрок.