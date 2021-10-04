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eFootball 2022 стала худшей игрой в истории Steam

Александр Котлеткин
1 час назад

В игровом каталоге Steam появился новый антирекордсмен. Игра eFootball 2022 получила самый низкий рейтинг за всю историю игрового сервиса. У проекта всего 10% положительных оценок из более чем 15500 отзывов. Об этом сообщает ixbt.com.

В игровом каталоге Steam появился новый антирекордсмен. Игра eFootball 2022 получила самый низкий рейтинг за всю историю игрового сервиса.
1/10 В игровом каталоге Steam появился новый антирекордсмен. Игра eFootball 2022 получила самый низкий рейтинг за всю историю игрового сервиса.
Фото: Соцсети
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У проекта всего 10% положительных оценок из более чем 15500 отзывов. Об этом сообщает ixbt.com.
2/10 У проекта всего 10% положительных оценок из более чем 15500 отзывов. Об этом сообщает ixbt.com.
Фото: Сойсети
Пользователи недовольны огромным количеством багов в игре.
3/10 Пользователи недовольны огромным количеством багов в игре.
Фото: Сойсети
Особым разочарованием стали лица футболистов, в которых с трудом можно узнать звезд мирового футбола.
4/10 Особым разочарованием стали лица футболистов, в которых с трудом можно узнать звезд мирового футбола.
Фото: Сойсети
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Скриншоты из игры уже разошлись по социальным сетям и стали «мемами».
5/10 Скриншоты из игры уже разошлись по социальным сетям и стали «мемами».
Фото: Сойсети
«Я играл во все части начиная с 2010 года, но то, что я увидел сейчас это полный провал. Хуже игры еще не было», - написал один из пользователей Steam.
6/10 «Я играл во все части начиная с 2010 года, но то, что я увидел сейчас это полный провал. Хуже игры еще не было», - написал один из пользователей Steam.
Фото: Сойсети
«Я так ждал. И мне так больно», - поделился впечатлениями от проекта другой игрок.
7/10 «Я так ждал. И мне так больно», - поделился впечатлениями от проекта другой игрок.
Фото: Сойсети
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Как выглядят лучшие футболисты планеты в симуляторе футбола eFootball 2022 от Konami в галерее «Рамблера».
8/10 Как выглядят лучшие футболисты планеты в симуляторе футбола eFootball 2022 от Konami в галерее «Рамблера».
Фото: Сойсети
9/10 
10/10 

Пользователи недовольны огромным количеством багов в игре. Особым разочарованием стали лица футболистов, в которых с трудом можно узнать звезд мирового футбола. Скриншоты из игры уже разошлись по социальным сетям и стали «мемами».

«Я играл во все части начиная с 2010 года, но то, что я увидел сейчас это полный провал. Хуже игры еще не было», - написал один из пользователей Steam.

«Я так ждал. И мне так больно», - поделился впечатлениями от проекта другой игрок.

Как выглядят лучшие футболисты планеты в симуляторе футбола eFootball 2022 от Konami в галерее «Рамблера».

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