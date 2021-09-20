Создатели Pokemon GO закроют мобильную Catan: World Explorers

В прошлом году Niantic, известная прежде всего по Pokemon GO, запустила в некоторых странах мобильную AR-игру Catan: World Explorers, основанную на настолке «Колонизаторы» — впрочем, как стало известно, её закроют 18 ноября.
Также уже на этой неделе компания уберёт из World Explorers внутриигровые покупки за реальные деньги и удалит проект из магазинов. При этом разработчики обещают геймерам некие бонусы в последние два месяца жизни игры.
Как отмечает Niantic, со временем Catan: World Explorers становилась всё более амбициозной, а разработчики всё дальше отклонялись от изначального видения игры. Но они гордятся проделанной работой и отмечают, что полученный опыт и знания пригодятся им при создании новых игр в будущем.