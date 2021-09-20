В Dying Light 2 будет износ оружия

В Dying Light 2: Stay Human появится механика износа из оригинальной игры. Из-за неё со временем оружие будет приходить в негодность. Об этом сообщил портал PC Gamer со ссылкой на продюсера игры Шимона Штрауса.
Поломка оружия посреди боя, по словам Штрауса, будет мотивировать геймеров изобретать находчивые способы побега или дальнейшей борьбы. Например, вместо того чтобы просто бить зомби, пользователи смогут заманить их в узкий проход и уничтожить всех разом гранатой.
Релиз Dying Light 2: Stay Human запланирован на 4 февраля 2022 года. Игра выйдет на ПК, а также на консолях PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series S/X. Ранее разработчики показали новый вид зараженных, которых можно повстречать в игре.