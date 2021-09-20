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В Dying Light 2 будет износ оружия

CyberSport.ruиещё 1
7 часов назад

В Dying Light 2: Stay Human появится механика износа из оригинальной игры. Из-за неё со временем оружие будет приходить в негодность. Об этом сообщил портал PC Gamer со ссылкой на продюсера игры Шимона Штрауса.

В Dying Light 2 будет износ оружия
Фото: СкриншотСкриншот

Поломка оружия посреди боя, по словам Штрауса, будет мотивировать геймеров изобретать находчивые способы побега или дальнейшей борьбы. Например, вместо того чтобы просто бить зомби, пользователи смогут заманить их в узкий проход и уничтожить всех разом гранатой.

Релиз Dying Light 2: Stay Human запланирован на 4 февраля 2022 года. Игра выйдет на ПК, а также на консолях PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series S/X. Ранее разработчики показали новый вид зараженных, которых можно повстречать в игре.

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