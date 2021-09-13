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Total War: Warhammer III отложили до 2022 года

Игромания.ру
2 часа назад

SEGA и Creative Assembly не называли точную дату релиза пошаговой стратегии Total War: Warhammer III, однако предполагалось, что игра выйдет в конце 2021 года. Теперь это не так: разработчики объявили об отсрочке релиза до начала 2022 года.

Total War: Warhammer III отложили до 2022 года
Фото: скриншотскриншот

По мнению создателей игры, дополнительное время позволит им сделать больше и достичь лучшего результата. Total War: Warhammer III рассматривают не как финал трилогии, а как первый шаг в масштабную новую эпоху с годами пострелизной поддержки.Чтобы ожидание не казалось гнетущим, студия в оставшееся время обещает делиться с нами информацией о будущей игре.

В частности, на ближайшее будущее запланирован рассказ о Великом Китае, одной из двух главных империй третьей части серии.

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