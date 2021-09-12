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Президент РФ рассказал о важности олимпийцев для страны

РИАМОиещё 2
17 часов назад

 Президент России Владимир Путин рассказал, что российские спортсмены на Олимпиаде объединяют жителей страны и это важно для России. Об этом сообщает Газета.ru. «То, что вы делаете, важно для всей страны. Без всякого преувеличения! Миллионы людей смотрят! И смотрят, когда вы выигрываете: «О! Мы молодцы!». Когда миллионы смотрят — это же всех объединяет. <...> Когда проигрывают: «Ну, ничего, бывает», — сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». 11 сентября Путин встретился с российскими спортсменами, ставшими победителями и призерами Олимпиады в Токио. Церемония вручения наград прошла в Екатерининском зале Кремля. Олимпиада-2020 прошла 23 июля – 8 августа. Российские спортсмены выступали под названием ROC (Russian Olympic Committee). Они выиграли 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Президент РФ рассказал о важности олимпийцев для страны
Фото: РИАМОРИАМО
Игры,Владимир Путин,Россия,
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