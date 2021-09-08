Сбер представил обучающую игру «Ну, погоди. Гонки» для набора Kidsar на смарт-дисплее SberPortal

Сбер представил новую обучающую игру для детей 6–12 лет «Ну, погоди. Гонки» по мотивам известного мультфильма, разработанную SberDevices совместно со Sber AR/VR Lab. Игра разработана для смарт-дисплея SberPortal и расширяет возможности Kidsar — уникального для российского рынка набора для взаимодействия с приложениями дополненной реальности. Чтобы запустить игру, нужно сказать: «Салют, запусти “Ну погоди. Гонки”».

Набор Kidsar был разработан в рамках популярной в педагогической сфере концепции обогащённой среды: он дополняет digital-приложения офлайновыми элементами. Согласно исследованиям[1], обогащённая среда делает мозг более пластичным: улучшаются когнитивные навыки, увеличиваются синаптическая пластичность и формирование новых нейронов, что особенно важно для детей. Игровые элементы набора подкрепляются передовыми техническими возможностями SberPortal, благодаря чему офлайн- и онлайн-элементы игры объединены практически бесшовно и пользователь может решать задачи на стыке реального и цифрового миров. «Ну, погоди. Гонки» для Kidsar — это приложение в формате edutainment, позволяющее обучаться через игру. Такой формат особенно хорошо подходит для детей, поскольку, по мнению психологов, облегчает усвоение любого учебного материала и повышает мотивацию.

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Игра ставит перед юным пользователем задачу, знакомую по мультфильму, — помочь Зайцу убежать от Волка. В «Ну, погоди. Гонки» игроку нужно рисовать на бумажных листах колёса к транспортному средству Зайца, чтобы помочь ему быстрее добраться до финиша. Специальное зеркало из набора Kidsar позволяет камере SberPortal «видеть» всё, что нарисовано на бумаге, и менять исходя из этого ход игры. Каждый уровень — это трасса с разными поверхностями дорог и препятствиями, и юному игроку нужно проанализировать, какой тип колёс нужно нарисовать под конкретную местность, чтобы транспорт зайца успешно преодолел все преграды и доехал до финиша. Задача помогает ребёнку развивать логику и понимание законов физики, а также сенсорное восприятие и навыки рисования.

В «Ну, погоди. Гонки» есть два режима. В основном («Сюжет») игрок проходит набор уровней, через которые узнаёт о приключениях главных героев, получает оценку и игровую валюту. В режиме «Бесконечная гонка» пользователь в роли Зайца преодолевает трассу: если успевает пройти определённый участок — добавляется время для прохождения следующего отрезка, если не успевает — игра заканчивается.

Помимо игры «Ну, погоди. Гонки», на SberPortal доступны эксклюзивные AR-приложения от лидеров EdTech — Skyeng и «Банды умников», — ориентированные на детей в возрасте 5–11 лет.