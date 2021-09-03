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Раскрыта новая версия Xbox

Lenta.ru
51 минуту назад

Компания Microsoft может выпустить бюджетную игровую консоль с дисководом. Об этом сообщает издание Xbox One Gaming.

Раскрыта новая версия Xbox
Фото: UnsplashUnsplash

Журналисты обратили внимание на переиздание игры Saints Row, выход которой намечен на февраль 2022 года. Судя по изображениям обложки физического издания тайтла, игра будет доступна на консолях Xbox Series X и S, а также Xbox One. Авторы сперва предположили, что обложка напечатана с ошибкой, так как консоль Seris S не имеет дисковода.

«Мы проверили многие интернет-магазины, такие как Fnac, Gamespot, EB Games или Best Buy», — заявили журналисты, заметив, что везде присутствовала обложка с «неправильным» описанием.

На основе этих данных энтузиасты предположили, что таким образом издатель Saints Row раскрыл новую версию приставки от Microsoft.

Анонс игры состоится 25 февраля 2022 года, но тайтл уже можно предзаказать у ретейлеров — как стандартную версию с диском, так и цифровое издание. Есть предположение, что примерно к началу 2022 года Microsoft представит дополнительную версию Xbox.

Компания Microsoft представила две версии своей консоли нового поколения — флагманскую Series X и компромиссную Series S. Последняя отличается от топовой модели отсутствием дисковода, сниженной производительностью, накопителем уменьшенного объема и габаритами. Загружать игры на такую приставку можно только из цифрового магазина Microsoft.

Ранее в сети появились фотографии Xbox Series X, уничтоженный якобы из-за взрыва консоли. Однако пользователи соцсетей не поверили изображению, заметив, что находящийся внутри приставки блок питания не может нанести такие повреждения.

Игры,Microsoft,
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